Yunanistan 'dan Bandırma'ya seyir halindeyken Ezine ilçesine bağlı Kumburnu köyü önlerinde Panama bayraklı 'Erge' isimli 90 metre boyundaki kargo gemisi, makine arızası yaptı. Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 'ne (KEGM) ait 'Mehmetçik' isimli römorkör sevk edildi. Daha sonra gemi, römorkör yardımıyla Karanlık Liman'a demirletildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Çanakkale haberleri... Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı - Son Dakika

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