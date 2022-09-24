Çanakkale haberleri... Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale haberleri... Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı

24.09.2022 18:34
Çanakkale haberleri... Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı

Çanakkale gündem haberine göre ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Kumburnu köyü açıklarında makine arızası yapan kargo gemisi kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Kumburnu köyü açıklarında makine arızası yapan kargo gemisi kurtarıldı.

Yunanistan'dan Bandırma'ya seyir halindeyken Ezine ilçesine bağlı Kumburnu köyü önlerinde Panama bayraklı 'Erge' isimli 90 metre boyundaki kargo gemisi, makine arızası yaptı. Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait 'Mehmetçik' isimli römorkör sevk edildi. Daha sonra gemi, römorkör yardımıyla Karanlık Liman'a demirletildi.


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Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Yunanistan, Ezine, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale haberleri... Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı - Son Dakika
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