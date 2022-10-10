Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Tekirdağ, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale haberleri: Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi - Son Dakika

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