Çanakkale haberleri! Çanakkale'de 139 bin 800 makaron ve 112 kilogram tütün ele geçirildi

Operasyonda, 139 bin 800 makaron ile 112 kilogram kıyılmış tütün, sigara doldurma makineleri ve çeşitli güçlerde kompresörler ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler İ.T, E.Ö. ve M.Ş'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

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