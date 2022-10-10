Çanakkale haberleri | Çanakkale'de 57 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale haberleri | Çanakkale'de 57 kaçak göçmen yakalandı

10.10.2022 21:37
Çanakkale haberleri | Çanakkale'de 57 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale haberlerine göre Çanakkale'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 57 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 57 kaçak göçmen yakalandı.

Olay, sabah saat 04.20 sıralarında Gelibolu ilçesinde meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, toplam 56 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale haberleri | Çanakkale'de 57 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale haberleri | Çanakkale'de 57 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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