Çanakkale haberleri... Çanakkale'de bir evde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi - Son Dakika
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Çanakkale haberleri... Çanakkale'de bir evde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi

07.10.2022 19:32
Çanakkale haberleri... Çanakkale'de bir evde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi

Çanakkale habere göre Çanakkale'de bir eve jandarmanın düzenlediği operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler, tarihi eser niteliğinde yüzük ve metal objeler ele geçirildi.

Çanakkale'de bir eve jandarmanın düzenlediği operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler, tarihi eser niteliğinde yüzük ve metal objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Yenice ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 sikke, tarihi eser niteliğinde 3 yüzük, muhtelif boylarda 8 metal obje ve dedektör cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale haberleri... Çanakkale'de bir evde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi - Son Dakika

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