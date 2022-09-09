Çanakkale haberleri... Çanakkale'de makine arızası yapan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi açıklarında makine arızası yapan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.
İspanya'nın Ceuta Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na gitmek üzere yola çıkan Panama bayraklı 194 metre uzunluğundaki 'Phoenix Dawn' isimli gemi, Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait 'Kurtarma-15' römorkörü sevk edildi. Demir atan gemiyi kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından gemi, Şevketiye Demir Bölgesi'ne demirletilecek.
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