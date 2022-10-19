Çanakkale haberleri... Çanakkale'de restoranda tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren muhtar tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale haberleri... Çanakkale'de restoranda tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren muhtar tutuklandı

19.10.2022 21:40
Çanakkale haberleri... Çanakkale'de restoranda tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren muhtar tutuklandı

Çanakkale haberi... Çanakkale'nin Ezine ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren muhtar tutuklandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren muhtar tutuklandı.

İlçe merkezindeki bir restoranda alkol alan Mecidiye köyünün muhtarı Emin B. ile Hasan Umut Durmaz (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Emin B'nin tabancayla ateş etmesi sonucu vurulduğu iddia edilen Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Durmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emin B. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Emin B. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Çanakkale haberleri... Çanakkale'de restoranda tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren muhtar tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale haberleri... Çanakkale'de restoranda tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren muhtar tutuklandı - Son Dakika
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