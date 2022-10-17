Çanakkale haberleri: Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş tahliye edildi - Son Dakika
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Çanakkale haberleri: Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş tahliye edildi

17.10.2022 20:21
Çanakkale haberleri: Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş tahliye edildi

Çanakkale 3. sayfa haberi | Çanakkale Gökçeada'da rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Çanakkale Gökçeada'da rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gökçeada'da rahatsızlanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine kaldırılmasını sağladı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale haberleri: Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş tahliye edildi - Son Dakika

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