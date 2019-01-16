Çanakkale Hakimi Hakkında İnceleme
2 saat önce
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince, siyasi paylaşım yaptığı iddia edilen Çanakkale Hakimi Mehmet Şerif Aktürk hakkında dosya açıldı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince, siyasi paylaşım yaptığı iddia edilen Çanakkale
Hakimi Mehmet Şerif
Aktürk hakkında dosya açıldı. HSK
Başkanvekili Mehmet Yılmaz
, yaptığı açıklamada, Çanakkale Hakimi Aktürk'ün, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı iddia edilen açıklamalar öğrenildiği anda HSK Birinci Dairesince konuyla ilgili dosya açıldığını bildirdi.
Hakimin aynı hesaptan daha sonra "hesabına belirsiz kişilerce rızası dışında girilip siyasi paylaşım yapıldığı, içeriği derhal sildiği ve Savcılığa suç duyurusunda bulunacağı"nın belirttiğini aktaran Mehmet Yılmaz, konunun Kurul tarafından etraflıca inceleneceği kaydetti.
Yılmaz, inceleme sonucunda kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:19 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül'den Palu Ailesi Açıklaması: İhmal Araştırılıyor
Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı
Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerinin Öldüğü Saldırıyı DEAŞ Üstlendi
Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak