Son Dakika Haberleri: Çanakkale İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Çanakkale İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji, Çanakkale'de yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Çanakkale İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji, Çanakkale'de yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Çanakkale çevrelerinde bugün öğleden sonra başlayacak kar yağışının, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli, yer yer yoğun (kıyılarda 5-10 santimetre, iç kesimlerde 15-30 santimetre) olması bekleniyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:37 Kaynak: AA

Sabah, Çanakkale, Güncel
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