Çanakkale içinde ambulansın olduğu feribot, poyraz yüzünden gökçeada'ya döndü -2 - Son Dakika

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Çanakkale içinde ambulansın olduğu feribot, poyraz yüzünden gökçeada'ya döndü -2
6 saat önce
ÇANAKKALE İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz yüzünden Gökçeada'ya döndü -2 (ekiyle)
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:32 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz yüzünden Gökçeada'ya döndü -2 (ekiyle)
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