Çanakkale içinde ambulansın olduğu feribot, poyraz yüzünden gökçeada'ya döndü -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale içinde ambulansın olduğu feribot, poyraz yüzünden gökçeada'ya döndü -2 - Son Dakika

Çanakkale içinde ambulansın olduğu feribot, poyraz yüzünden gökçeada'ya döndü -2

6 saat önce

ÇANAKKALE İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz yüzünden Gökçeada'ya döndü -2 (ekiyle)

ÇANAKKALE İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz yüzünden Gökçeada'ya döndü -2 (ekiyle)

Çanakkale içinde ambulansın olduğu feribot, poyraz yüzünden gökçeada'ya döndü -2

Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:32 Kaynak: DHA
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