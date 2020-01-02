Çanakkale içinde ambulansın olduğu feribot, poyraz yüzünden gökçeada'ya döndü -3 - Son Dakika

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Çanakkale içinde ambulansın olduğu feribot, poyraz yüzünden gökçeada'ya döndü -3
6 saat önce
ÇANAKKALE İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz yüzünden Gökçeada'ya döndü -3 (hastayı sahil güvenlik teknesi aldı)
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:16 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz yüzünden Gökçeada'ya döndü -3 (hastayı sahil güvenlik teknesi aldı)
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