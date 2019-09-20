Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne Faruk Karaduman atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan kararname ile 49 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ise Çanakkale İl Emniyet Müdürü olarak atandı.



Atama kararına göre; boşta bulunan 4 emniyet genel müdür yardımcılığı görevine atama yapıldı, 49 ilin ise emniyet müdürü değiştirildi. Bu illerden 14'ünün emniyet müdürü, polis başmüfettişliğine getirildi. 20 Ağustos 2017 tarihinden bu yana Gaziantep İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Faruk Karaduman ise yayımlanan kararname ile Çanakkale'nin yeni İl Emniyet Müdürü olarak atanırken, 1 Kasım 2016 tarihinden bu yana Çanakkale Emniyet Müdürü olarak görev yapan Celal Sel ise Elazığ İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. - ÇANAKKALE