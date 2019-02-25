Çanakkale İl Genelinde Okullar Tatil

Çanakkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Çanakkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.



Çanakkale'nin Ayvacık, Ezine ve Bozcaada ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği okulların bugün tatil edildiğini bildirilmesiyle il genelinde okullar tatil edilmiş oldu.



Çanakkale Valiliğinden dün yapılan açıklamada ise merkez ilçede ve Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ve Gelibolu ilçelerinde okulların tatil edildiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.



Öte yandan, kar yağışıyla kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu. - ÇANAKKALE

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