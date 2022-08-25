Ayvacık ilçesinde de aralıklarla etkili olan yağış, sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Kaynak: AA

Çanakkale, Ayvacık, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de sağanak etkili oldu - Son Dakika

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