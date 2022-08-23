Yunanistan vatandaşı Emilia Çanakkale'de Müslüman oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan vatandaşı Emilia Çanakkale'de Müslüman oldu

23.08.2022 19:46
Yunanistan vatandaşı Emilia Çanakkale'de Müslüman oldu

ÇANAKKALE İl Müftülüğü'nde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getiren Yunanistan vatandaşı Serakou Emilia Müslüman oldu.

ÇANAKKALE İl Müftülüğü'nde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getiren Yunanistan vatandaşı Serakou Emilia Müslüman oldu.

İslam'ı araştırarak Müslüman olmaya karar veren Serakou Emilia için İl Müftülüğü'nde İhtida Merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde İl Müftü Vekili Mehmet Ali Bal, İslam dini hakkında bilgiler verdi. İhtida töreninde duygularını ifade eden Emilia; Müslüman olmak için İslamiyet'i araştırdığını Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

İl Müftü Vekili Bal, "Araştırmaları sonucunda İslam dinini tercih ederek Müslüman olan kardeşimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerine güzel dinimizi öğrenmesi ve öğrendiklerini yaşayarak tatbik etmesini temenni ederim Allah'ü Teala, kardeşimize bundan sonraki hayatlarında rızasına uygun bir hayat sürdürmelerini nasip eylesin" dedi.

Müslüman olan Serakou Emilia'ya Müftü Vekili Bal tarafından ihtida belgesinin yanı sıra, Kur'an-ı Kerim ve Almanca meali ile İslam İlmihali hediye edildi.


YORUMLAR
500
Yunanistan, Meriç'teki çelik bariyeri Türkiye sınırının tamamına uzatacak Yunanistan, Meriç'teki çelik bariyeri Türkiye sınırının tamamına uzatacak İzmir'de geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'de geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: DHA

Yunanistan, Müftü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan vatandaşı Emilia Çanakkale'de Müslüman oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:57 İçişleri Bakanı Soylu'dan "Valileri uyarıyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba
00:43 Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan kanser hastalarına umut olacak çalışma! Fareler üzerindeki deneyler başlıyor
23:23 Esenyurt'ta "çöp atma" kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı
23:23 Bakan Soylu'dan, "Oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver" diyen Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz
22:57 ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!
22:52 Düğünde oynayan fenomen temizlik işçisine Ankara'dan rakip çıktı!
22:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
22:10 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Güçlü bir ihtimal olabilir
21:28 Darbeyle başa gelmişti! Süresi dolan Tayland Başbakanı görevi bırakmayınca protestolar başladı
21:09 Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 01:54:17. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan vatandaşı Emilia Çanakkale'de Müslüman oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement