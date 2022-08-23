Yunanistan vatandaşı Emilia Çanakkale'de Müslüman oldu

ÇANAKKALE İl Müftülüğü'nde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getiren Yunanistan vatandaşı Serakou Emilia Müslüman oldu.

İslam'ı araştırarak Müslüman olmaya karar veren Serakou Emilia için İl Müftülüğü'nde İhtida Merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde İl Müftü Vekili Mehmet Ali Bal, İslam dini hakkında bilgiler verdi. İhtida töreninde duygularını ifade eden Emilia; Müslüman olmak için İslamiyet'i araştırdığını Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

İl Müftü Vekili Bal, "Araştırmaları sonucunda İslam dinini tercih ederek Müslüman olan kardeşimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerine güzel dinimizi öğrenmesi ve öğrendiklerini yaşayarak tatbik etmesini temenni ederim Allah'ü Teala, kardeşimize bundan sonraki hayatlarında rızasına uygun bir hayat sürdürmelerini nasip eylesin" dedi.

Müslüman olan Serakou Emilia'ya Müftü Vekili Bal tarafından ihtida belgesinin yanı sıra, Kur'an-ı Kerim ve Almanca meali ile İslam İlmihali hediye edildi.