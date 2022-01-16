ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ BAŞTÜRK, GENÇLERİ AŞI OLMAYA DAVET ETTİ - Son Dakika

ÇANAKKALE İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, 2 doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il arasında Çanakkale'nin 6'ncı sırada yer aldığını belirterek, "Ama bu bize yetmez. 12 yaş üstünde, özellikle gençlerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Çanakkale'de, 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı yüzde 85,9'a ulaştı. Kentte yaklaşık 420 bin doz aşı yapıldı. Buna rağmen Çanakkale'de son aylarda vaka sayıları artmaya başladı. 25-31 Aralık haftasında Çanakkale'de 100 bin nüfusta 594,4 vaka görüldü. Çanakkale, 25-31 Aralık haftasındaki verilere göre en az 2 doz aşı yaptıranların oranı en yüksek olan 10 il arasında 6'ncı sırada yer aldı.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, "İlk doz aşıda yüzde 90 üzerinde bir talep aldık. İkinci doz aşısı tamamlananların oranı yüzde 85,9'a ulaştı. Aşılamada Türkiye'de 6'ncı sıradayız. Ama bu bize yetmez. 12 yaş üstünde, özellikle gençlerimizden destek bekliyoruz. 'Bana bir şey olmaz' algısı ya da 'bana bir yan etkisi olur' algısı doğru değil. Çünkü koronavirüsten etkilenme oranı, yan etkiden çok çok daha fazla. Ben o yüzden desteklerin devamını istiyorum" şeklinde konuştu.

'AŞI HASTALIĞIN BULAŞMASINI ÖNLEMİYOR'

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, son dönemde vaka sayılarında yükselmeler görüldüğünü belirterek, "Sağlık camiasının fedakarca çalışmasına rağmen bu vaka artışları bizleri derinden üzüyor. Aşılama çalışmalarımız iyi gidiyor. Türkiye ortalamasının üzerinde bir aşılama çalışmamız var. Maalesef bu da bazen vatandaşlarımızı, 'bana bir şey olmaz' algısına yönlendiriyor. Biz her zaman vurguluyoruz. Aşı olmak hastalığın bulaşmasını önlemiyor. Sadece daha ağır atlatmamamıza, servise ve yoğun bakıma yatmamamıza ya da ölümlerin azalmasına neden oluyor. Bu yüzden koronavirüsle mücadelede aşılamaya da destek olmalıyız. Ama hastalığın bulaşmaması ve bize zarar vermemesi için de elimizden geleni yapmalıyız. Vatandaşlarımızdan bunu rica ediyorum. Son dönemdeki vaka artışlarını biz kontrol altına alacağız. Biz dikkat edeceğiz. Bunun da en önemli yolu maske, mesafe ve temizlik. Vatandaşlarımızın desteklerinin devamını bekliyorum" dedi.

'SOSYAL BİR İL OLMAMIZ ARTIŞA NEDEN OLDU'

"Okulların açılması, kapalı alanlarda vatandaşlarımızın daha çok vakit geçirmeleri, sosyal bir il olmamız ve vakaların ülke bazlı dalgalanma göstermesi nedeniyle biz de etkilendik" diyen Baştürk, şöyle konuştu:

"Bu etkilenmeyle birlikte vaka artışlarımız devam ederken, yeni varyantlarla da karşılaşıyoruz. Bu varyantlara karşı halk olarak tabi ki tedbirimizi alacağız. Ama korkunun ecele faydası yok, bu varyantlarla da mücadele yöntemi aynı. 2 yıl önce hiç tedavisini bilmediğimiz, aşısı olmayan bir hastalığa rağmen şuan çok daha güçlüyüz. Biz sağlık camiası olarak bu gücümüzü sahaya yansıtmak istiyoruz ve mücadeleye devam ediyoruz. Bu artışlar olabilir, yeni varyantlar gelebilir. Ama bunların da mücadelesi aynı. Halkımızın paniğe kapılmasına da gerek yok. Çünkü hastanemiz çok güçlü. Şuanda hem servislerimizde hem de yoğun bakımımızda yeterli yerimiz var. Bu mücadele, daha kötüsü için her zaman hazırlıklı olmalıyız ve en kötüsünü düşünerek yaşamımıza devam etmeliyiz. Yorucu bir süreç, herkes sıkıldı farkındayız. Ama kurtuluş yine birbirimize destek olarak ve aynı şekilde davranarak olacak."

'HERKES SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETSİN, MASKESİNİ TAKSIN'

Hastaneye gelerek 4'üncü doz aşısını olan Hasan Tosun isimli vatandaş, "Sağlığımız ve bu virüsle mücadele için tüm vatandaşlarımız aşılarını olsun. Herkes sosyal mesafeye dikkat etsin, maskesini taksın" dedi.

2'nci doz aşısını olan Gökhan Yalçın ise, "Vakaların artmasından dolayı gelip, aşımı oldum. Herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Gerekli tedbirleri almamız lazım. Aşılarla ilgili söylenen olumsuz şeyleri dikkate almamalıyız. Bu kadar insan koronavirüsle mücadele için sağlığı için aşısını oluyorsa, herkes aşısını olup, tedbiri elden bırakmamalıdır" şeklinde konuştu.

3'üncü doz aşısını olan Yeter Yılmaz da, herkesi aşı olmaya davet etti.