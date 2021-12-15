Çanakkale İl Sağlık Müdürü Baştürk'ten Kovid-19'a karşı duyarlılık çağrısı - Son Dakika

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, kentlerindeki vaka artışı dolayısıyla herkesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirli olmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre bir önceki hafta 8. sırada bulunmasına karşın 27 Kasım-3 Aralık'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayısı bakımından ilk sırada yer alan Çanakkale'de sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Baştürk, AA muhabirine, Çanakkale'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Son dönemde vakaların artışıyla ilgili olarak, İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm sağlık çalışanlarının sahada aktif olarak çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Baştürk, şunları kaydetti:

"Burada maskesiz ve mesafesiz olarak sosyal ortamlarda bulunuyor olmaktan kaynaklı nedenler var. Koronavirüsteki dalgalanma şehir şehir devam ediyor. Biz de durumdan etkilenmeye devam ediyoruz. Aşımızı yaptırarak, kendi korunma yöntemlerimizi sağlayarak, maske ve mesafe ve temizliğe dikkat etmemiz lazım."

Salgın sürecince her gün yeni varyantlar çıktığını ve bunun devam edebileceğini ifade eden Baştürk, şöyle devam etti:

"Bizim önlemlerimiz belli. Kurallara uymadığımız sürece ağır bedeller ödeyebiliriz. Sosyalleşmemiz ileri dönemlerde daha da zorlaşabilir. Tüm Çanakkale halkını ve vatandaşlarımızı bu mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz. Zor bir süreç olduğunun farkındayım. Herkesin çok sıkıldığının farkındayım ama belirtmeliyim ki sağlık emekçilerimiz bu süreçte çok büyük mücadeleler veriyor. Artık kapasitelerinin sınırına dayanmış durumdalar. Yeterli enerjimiz var ama bunu da doğru kullanmak istiyoruz. Herkesten tek tek rica ediyorum. Kendilerine, çevrelerine, yakınlarına zarar gelmesini istemiyorlar ise lütfen aşılarını olsunlar, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etsinler."