Çanakkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Çanakkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

Çanakkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Kızıl'ın kullandığı 17 GF 037 plakalı otomobil, Çanakkale- İzmir kara yolu Küçükkuyu beldesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Dudu Yılmaz'a çarptı.

Hanife Dudu Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın Bayramiç ilçesinden zeytin toplamak için Küçükkuyu beldesine geldiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Çanakkale-İzmir kara yolu çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çanakkale, Ayvacık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:42 Kaynak: AA
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