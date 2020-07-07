Çanakkale ile Edirne il sınırı arasında yangın - Son Dakika

Çanakkale ile Edirne il sınırı arasında yangın

Edirne-Çanakkale il sınırı Saros Körfezinde bulunan Adilhan ve Sazlıdere arasında yangın çıktı.

Edirne- Çanakkale il sınırı Saros Körfezinde bulunan Adilhan ve Sazlıdere arasında yangın çıktı. Anızdan çıktığı düşünülen yangın büyümeden söndürüldü.

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Yangın, saat 15.00 sıralarında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyü ve Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü arasındaki ormanlık yolda meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, anızların ateşe verilmesinden dolayı başlayan yangın, önceden sürülmüş tarlaların üzerine yayıldı. Sert rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana da sıçrayan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle ve ellerine geçirdikleri dal parçalarıyla yaptı. Ancak kısa zamanda büyüyen alevler ormanlık alana da sıçradı.


Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme aracı karadan, aynı zamanda 4 helikopter de havadan söndürme işlemlerine başladı.Bu sırada jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.


Yaklaşık 100 dönümün zarar gördüğü alandaki yangın, ormanlık alanda yayılmadan kontrol altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Sazlıdere, Çanakkale, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale ile Edirne il sınırı arasında yangın - Son Dakika
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