Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE İngiliz ve Kanada fırkateynleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Haber

ÇANAKKALE İngiliz ve Kanada fırkateynleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

İngiliz ve Kanada fırkateynleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiNATO bünyesinde görevli İngiliz ve Kanada savaş gemileri, bugün sabah saatlerinde, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

İngiliz ve Kanada fırkateynleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
NATO bünyesinde görevli İngiliz ve Kanada savaş gemileri, bugün sabah saatlerinde, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik Botu da 2 savaş gemisine eşlik etti.
Kanada Deniz Kuvvetleri'ne ait Halifax Sınıfı FFH 333 borda numaralı, 134 metre uzunluğundaki 'HMCS Toronto' fırkateyni ile İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D37 borda numaralı, 152 metre uzunluğundaki 'HSM Duncan' isimli savaş gemileri, Ege Denizi'nden saat 09.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. İlk olarak 'HMCS Toronto' fırkateyni, hemen peşinden de 'HSM Duncan' isimli savaş gemisi Çanakkale önlerine ulaştı.
Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Kanada ve İngiliz savaş gemileri, Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçtikten sonra boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
ÇANAKKALE İngiliz ve Kanada fırkateynleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:12 Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Kanada, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



JP Morgan: Türkiye'ye yatırımlar ve yabancı sermaye artacak 18 bin TL maaş aldığı söylenen Arınç'ın "Edepsizler" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Aynaya bakacaksın Madımak olaylarına tanık olan Karamollaoğlu'ndan çağrı: Karanlık eller ortaya çıkarılsın Ünlü isimler, 26 sene önce yaşanan Madımak olayını andı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 14:45:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE İngiliz ve Kanada fırkateynleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]