Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu
13 dakika önce
Kurban Bayramı arifesinde Çanakkale iskelelerindeki araç kuyruğu yaklaşık 10 kilometreye kadar ulaştı.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:08 Kaynak: İHA
arifesinde Çanakkale
iskelelerindeki araç kuyruğu yaklaşık 10 kilometreye kadar ulaştı.
Kurban Bayramını ailelerinden yanında veya yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen tatilciler, araçlarıyla Çanakkale iskelelerine akın etti. Özellikle Trakya Bölgesi
ve İstanbul
'dan yola çıkan yolcuların, Kilitbahir
ve Eceabat
iskelelerinde yaklaşık 10 kilometreye kadar varan araç kuyruğu oluşturdukları görüldü.
Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'ye ait feribotlar, dolmuş usulü iki iskele arasında mekik dokuyarak tatilcilere hizmet etmeye devam ediyor.
Öte yandan, geçen her dakika bölgede yoğunluk artarken, vatandaşların araç kuyruğundaki bekleyişleri sürüyor. - ÇANAKKALE
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