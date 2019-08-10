Son Dakika Haberleri: Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu
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Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu

5 dakika önce

Kurban Bayramı arifesinde Çanakkale iskelelerindeki araç kuyruğu yaklaşık 10 kilometreye kadar ulaştı.

Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu, System.String[]
Kurban Bayramı arifesinde Çanakkale iskelelerindeki araç kuyruğu yaklaşık 10 kilometreye kadar ulaştı. Kurban Bayramını ailelerinden yanında veya yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen tatilciler, araçlarıyla Çanakkale iskelelerine akın etti. Özellikle Trakya Bölgesi ve İstanbul'dan yola çıkan yolcuların, Kilitbahir ve Eceabat iskelelerinde yaklaşık 10 kilometreye kadar varan araç kuyruğu oluşturdukları görüldü. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'ye ait feribotlar, dolmuş usulü iki iskele arasında mekik dokuyarak tatilcilere hizmet etmeye devam ediyor. Öte yandan, geçen her dakika bölgede yoğunluk artarken, vatandaşların araç kuyruğundaki bekleyişleri sürüyor.
(İHA)
Kurban Bayramı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:15 Kaynak: İHA
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