Son Dakika Haberleri: Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu
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Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu

1 saat önce

Kurban Bayramı'nın son gününde dönüş hazırlığına başlayan tatilciler, Çanakkale iskelelerinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu, System.String[]
Kurban Bayramı'nın son gününde dönüş hazırlığına başlayan tatilciler, Çanakkale iskelelerinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Bayram tatilini ailelerinin yanında ya da yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar, arife günü özellikle Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturarak Çanakkale iskelesine varmışlardı. Bayramın son günüyle beraber dönüş hazırlığına başlayan tatilciler, Çanakkale İskelesi'nden Eceabat ve Kilitbahir İskelesi'ne ulaşmak için bunaltıcı sıcak altında bekleyişlerini sürdürüyor.

Öte yandan Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş., her bayram olduğu gibi bu bayram da tüm filosuyla vatandaşlara hizmet veriyor. Saatsiz ring seferleri düzenleyen Gestaş A.Ş.; Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Güney Marmara hattında 2, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Çanakkale-Bozcaada hattında 1, Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattında 7, Gelibolu-Lapseki hattında 5 ve Ayvacık-Midilli hattında 1 olmak üzere toplam 21 feribot ile tatilcilere aralıksız hizmet veriyor. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:26 Kaynak: İHA
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