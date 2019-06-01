Çanakkale iskelelerinde tatilci yoğunluğu başladı
1 saat önce
Çanakkale'de deniz ulaşımı ve iskelelerde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:56 Kaynak: AA
'de deniz ulaşımı ve iskelelerde 9 günlük Ramazan Bayramı
tatilinin başlaması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. İstanbul
ve Trakya
'dan yola çıkıp gece yarısından itibaren Avrupa
yakasındaki Eceabat
ve Gelibolu
ilçelerine gelen tatilciler, arabalı vapurlarla Çanakkale'ye geçip yollarına devam etti. Sabah
saatlerinde de süren yoğunluk dolayısıyla Eceabat İskelesi önünde zaman zaman iki kilometreye yakın araç kuyruğu oluşuyor. Çanakkale Boğazı
ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından tatile özel feribot planlamasıyla yoğunluk azaltılmaya çalışılıyor. Çanakkale'den Bozcaada
ve Gökçeada
'ya gitmek isteyenler için de ek seferler düzenleniyor. Polis
ve jandarma ekipleri, sürücüleri hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.
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