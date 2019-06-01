Son Dakika Haberleri: Çanakkale iskelelerinde tatilci yoğunluğu başladı
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Çanakkale iskelelerinde tatilci yoğunluğu başladı

1 saat önce

Çanakkale'de deniz ulaşımı ve iskelelerde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Çanakkale iskelelerinde tatilci yoğunluğu başladı, System.String[]
Çanakkale'de deniz ulaşımı ve iskelelerde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul ve Trakya'dan yola çıkıp gece yarısından itibaren Avrupa yakasındaki Eceabat ve Gelibolu ilçelerine gelen tatilciler, arabalı vapurlarla Çanakkale'ye geçip yollarına devam etti.
Sabah saatlerinde de süren yoğunluk dolayısıyla Eceabat İskelesi önünde zaman zaman iki kilometreye yakın araç kuyruğu oluşuyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından tatile özel feribot planlamasıyla yoğunluk azaltılmaya çalışılıyor. Çanakkale'den Bozcaada ve Gökçeada'ya gitmek isteyenler için de ek seferler düzenleniyor.
Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:56 Kaynak: AA
İstanbul, Eceabat, Ramazan Bayramı, Çanakkale, Güncel
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