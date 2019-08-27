Son Dakika Haberleri: Çanakkale iskelesindeki uzun araç kuyrukları son buldu
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Çanakkale iskelesindeki uzun araç kuyrukları son buldu

1 saat önce

- Çanakkale iskelesindeki uzun araç kuyrukları son bulduÇANAKKALE - Çanakkale iskelesinde bayramın bitmesine rağmen günlerce devam eden araç kuyrukları son buldu.

- Çanakkale iskelesindeki uzun araç kuyrukları son buldu

ÇANAKKALE - Çanakkale iskelesinde bayramın bitmesine rağmen günlerce devam eden araç kuyrukları son buldu.

Kurban bayramını ailelerinin yanında ya da yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar, arife günü Eceabat, Kilitbahir ve Gelibolu iskelelerinden Çanakkale iskelesine akın etmişlerdi. Tatil dönüşü hazırlığına ise bayramın 3. gününden itibaren başlayan vatandaşlar, zaman zaman kilometrelerce uzayan araç kuyruklarında feribot sırası beklemişti. Bayram bitmesine rağmen Çanakkale iskelesinde araç kuyrukları günlerce son bulmadı. Pazar gününden itibaren azalan iskele önündeki araç yoğunluğu dün son buldu. Bu sabah itibariyle rutin hale gelen araç geçişleri vatandaşları rahatlattı.

arefe günü, Çanakkale, Eceabat, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:43 Kaynak: İHA
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