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Çanakkale, İzmir ve Antalya'da yangın söndürme istasyonları kuruluyor - Son Dakika

Çanakkale, İzmir ve Antalya'da yangın söndürme istasyonları kuruluyor

26.08.2021 12:02
Çanakkale, İzmir ve Antalya'da yangın söndürme istasyonları kuruluyor, System.String[]

Petrol Ofisi'nin desteği ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Sazlı Köyü'nde yangın söndürme istasyonu kuran GEA, kısa süre içerisinde de İzmir ve Antalya'da da yangın söndürme istasyonu kuracağını duyurdu.

Petrol Ofisi'nin desteği ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Sazlı Köyü'nde yangın söndürme istasyonu kuran GEA, kısa süre içerisinde de İzmir ve Antalya'da da yangın söndürme istasyonu kuracağını duyurdu.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında arama kurtarma, ekoloji ve insani yardım çalışmalarında bulunan GEA, orman yangınlarına karşı daha hızlı, daha güçlü mücadele için yangın söndürme istasyonları kurduğunu açıkladı. GEA'nın yangın istasyonlarının biri Petrol Ofisi'nin desteği ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Sazlı Köyü'nde kuruldu. Kısa sürede İzmir ve Antalya'da da kurulması planlanan yangın söndürme istasyonlarında, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik, yangına dayanıklı koruyucu malzemeler, el aletleri, su pompaları, jeneratör, motorlu testereler gibi ekipmanlar bulunuyor.

Yaşam alanı olarak kullanılacak konteynerin da yer aldığı yangın söndürme istasyonunda görevlilerin dinlenme ve temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölümler de yer alıyor.

"YARINI DÜŞÜNEREK ADIMLAR ATIYORUZ"

Orman yangınları ile mücadelede, henüz başlangıç aşamasındaki hızlı ve etkin müdahalenin çok değerli olduğuna dikkat çeken Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, "Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin mevcut ihtiyaçlarına çözümler sunan Petrol Ofisi, ülkemizin sadece bugününü değil aynı zamanda yarınlarını da düşünerek adımlar atar. Her sorunda, doğal afetlerde olduğu gibi bu son yangınlarda da bir yandan mevcut yangınla mücadeleye destek verirken bir yandan da geleceği düşünerek adımlar attık. Zaten işbirliği içinde olduğumuz GEA ile yaşanmamasını temenni ettiğimiz yangınlara hızlı ve etkin müdahale için belirli yerlerde orman yangın söndürme istasyonları kuruyoruz" dedi.

YANGINA HIZLI VE ETKİN MÜDAHALEDE EKİPMAN ÇOK ÖNEMLİ

Petrol Ofisi ile gerçekleştirdikleri yakın iş birliklerine ve yakıt sponsorları olduğuna değinen GEA Arama Kurtarma Koordinatörü Umut Dinçşahin de, "Orman yangınlarına hızlı ve etkin mücadele için uygun ekipman hem can güvenliği, hem de mücadelenin başarısı için çok önemli. Yanmaz koruyucu ekipman, uygun el aletleri ve makinalar, yangın ile mücadelede büyük değer taşıyor. Bu nedenle Petrol Ofisi'nin sağladığı bu destek çok önemli. GEA olarak, tesis şartlarımızın el verdiği noktalarda orman yangın istasyonları kuracağız. İlk adımı Çanakkale Ayvacık ilçesi Sazlı Köyü'nde attık. İkinci etapta da Antalya ve İzmir'de orman yangın istasyonlarını kuracağız" açıklamasında bulundu.


Çanakkale, İzmir ve Antalya'da yangın söndürme istasyonları kuruluyor
Çanakkale, İzmir ve Antalya'da yangın söndürme istasyonları kuruluyor
Çanakkale, İzmir ve Antalya'da yangın söndürme istasyonları kuruluyor
Çanakkale, İzmir ve Antalya'da yangın söndürme istasyonları kuruluyor
Çanakkale, İzmir ve Antalya'da yangın söndürme istasyonları kuruluyor
Çanakkale, İzmir ve Antalya'da yangın söndürme istasyonları kuruluyor
Çanakkale, İzmir ve Antalya'da yangın söndürme istasyonları kuruluyor

Çanakkale, Antalya, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale, İzmir ve Antalya'da yangın söndürme istasyonları kuruluyor - Son Dakika


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