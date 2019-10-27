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Çanakkale japonlar püren balını sevdi

1 saat önce

Japonlar püren balını sevdiÇanakkale'de arıcılık yapan Gökhan Aydoğdu, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki ormanlarda ürettiği püren balını, Japonya, Katar, Almanya ve İngiltere'ye ihraç ediyor.

Japonlar püren balını sevdi

Çanakkale'de arıcılık yapan Gökhan Aydoğdu, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki ormanlarda ürettiği püren balını, Japonya, Katar, Almanya ve İngiltere'ye ihraç ediyor. Püren balının kokusu ve aromasının çok güzel olduğunu belirten Aydoğdu, Japonya çok sevdi püren balını. Oraya 4-5 çeşit bal gönderiyoruz ama ilgilerini en çok püren balı çekti dedi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki ormanlarda yaklaşık 20 yıldır arıcılık yapan Gökhan Aydoğdu, ürettiği püren balını 2 yıldan beri başta Japonya olmak üzere Katar, Almanya ve İngiltere'ye ihraç ediyor. Aydoğdu, püren çiçeğinin, sonbaharda soğuğa en çok direnen son çiçek olduğunu belirtti. İlkbaharda beyaz, sonbaharda koyu pembe renkte açan püren çiçeğinden 10 gün sonra sezonun son balını alacaklarını belirten Gökhan Aydoğdu, Amerika ve İrlanda'daki bilim insanlarının, püren balının dünyanın en popüler balı olan Manuka'dan daha üstün olduğunu açıkladıklarını söyledi. Püren balının hoş kokusu ve aromasıyla dünyadaki çok değerli birkaç baldan biri olduğunu ifade eden Aydoğdu, polen oranı yüksek olduğundan balın çok çabuk kristalize olduğunu ve kaskatı kesildiğini, ancak kokusunu ve aromasını kaybetmeden tereyağı gibi ekmeğe sürülerek ya da kaşıkla yenerek tüketilebileceğini söyledi.

Polen yoğunluğu çok yüksek olduğu için püren balının doğal bir antibiyotik olduğunu belirten Gökhan Aydoğdu, Polen yoğunluğu çok fazla olan püren balı 2 hafta içerisinde kristalize olmaya başlar ve kaya gibi olur. Püren balını Türkiye'de aslında tüketici pek fazla tanımıyor. Biz birkaç yıl önce küçük kavanozlarda ücretsiz dağıttık ve güzel geri dönüşler aldık. Japonya'ya da küçük bir ihracatımız var. Japonlar çok sevdi püren balını. Çok ilginçtir, 4-5 çeşit bal gönderiyoruz oraya, ama onların ilgisini en fazla püren balı çekti. Polen oranı çok yüksek olduğundan dolayı bağışıklık sistemini de güçlendirici özelliği olduğunu düşünüyoruz. Sağlıklarına pozitif yönde bir etkisi olduğundan dolayı tercih ediyorlar. Japonya'nın yanı sıra Katar, Almanya ve İngiltere'ye de henüz az da olsa bu baldan göndermeye başladık dedi.

Geçen yıl püren balında yüksek bir rekolte elde ettiklerini anlatan Aydoğdu, ürettikleri balın çoğunu yurt dışına gönderdiklerini söyledi. Aydoğdu, bu yıl yağışların azlığı nedeniyle sonbaharda püren çiçeklerinin de az açtığını, ancak yine de iyi bir verim almayı umduklarını ifade etti.

Çanakkale japonlar püren balını sevdi

İngiltere, Japonya, Almanya, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:35 Kaynak: DHA
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