Çanakkale kaçak gıda ve sigara operasyonu

Çanakkale'de polis ekiplerince bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı gıda maddeleri ve sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında gümrük kaçağı materyallerin tespit edildiği, işletmeciliğini M.H.T. isimli şahsın yaptığı iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan arama sonucu, 210 kilogram gümrük kaçağı pirinç, 30 kilogram gümrük kaçağı çay, çeşitli gramajlarda gümrük kaçağı gıda maddesi, 7869,4 gram gümrük kaçağı Afganistan menşeili maraş otu benzeri çiğneme otu, 4,5 gramlık 420 adet sigara sarma kağıdı, 40 adet oyun kağıdı, 159 adet gümrük kaçağı kulaklık, 21 adet gümrük kaçağı USB kablo yakalanarak, el konuldu.



Şüpheli M.H.T. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.