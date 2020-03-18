Çanakkale kahramanı Koca Seyit'i anma törenleri iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale kahramanı Koca Seyit'i anma törenleri iptal edildi - Son Dakika

Çanakkale kahramanı Koca Seyit'i anma törenleri iptal edildi

6 saat önce

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'nci yılı kutlamaları dahilinde Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın mezarı başında her yıl yapılan anma töreni Kovid-19 riski sebebiyle iptal edildi.

Çanakkale kahramanı Koca Seyit'i anma törenleri iptal edildi, System.String[]

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'nci yılı kutlamaları dahilinde Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın mezarı başında her yıl yapılan anma töreni Kovid-19 riski sebebiyle iptal edildi.


Balıkesir'in Havran ilçesinde bakanlıkların aldığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 276 kiloluk top mermisini tek başına sırtlayarak namluya yerleştiren ve atışıyla Ocean zırhlısını tek başına batıran Koca Seyit'in mezarı başında yapılacak anma törenleri iptal edildi. Koca Seyit bundan önceki yıllarda her 18 Mart'ta ismini taşıyan Koca Seyit köyünde mezarı başında resmi törenler ile anılıyordu. - BALIKESİR

Balıkesir, Çanakkale, Havran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:58 Kaynak: İHA

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