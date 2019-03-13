Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu" İstanbullularla Buluşacak

Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta, "Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu" sahnelenecek.

Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta, "Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu" sahnelenecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek gecede, orkestrayı Çetin Işıközlu¨, koroları ise Gökçen Koray ve Seval Irmak yönetecek.



Işıközlü'nün, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitleri" şiirinden ilham alarak bestelediği oratoryo, CRR Senfoni Orkestrası ve İstanbul Senfoni Korosu tarafından icra edilecek.



Beş bölümden oluşan oratoryonun "Yiğitler Harmanı" isimli ilk bölümünde, savaş meydanlarının tasviri yapılacak.



İkinci bölümde "Çanakkale Türküsü" üzerine çeşitlemeler solist, koro ve orkestra tarafından yorumlanacak.



Conk Bayırı tasviri ve "Bomba Sırtı" vakasının notalarla anlatılacağı üçüncü bölümün ardından, "Allahu Ekber" ve "Çanakkale Geçilmez" temalı dördüncü bölüm icra edilecek.



Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri şiirini, tüm sanatçıların dua temalı bir ezgi ile yorumlamasıyla oratoryo son bulacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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