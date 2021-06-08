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"Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları" Tanıtıldı - Son Dakika

"Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları" Tanıtıldı

08.06.2021 15:21

Çanakkale ruhunu diri tutmak amacıyla "Çanakkale Kahramanlarını Öyküleştirme Çalışması" kapsamında hazırlanan 10 öykü kitabının tanıtımı yapıldı.

Çanakkale ruhunu diri tutmak amacıyla "Çanakkale Kahramanlarını Öyküleştirme Çalışması" kapsamında hazırlanan 10 öykü kitabının tanıtımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları"nın tanıtımı için Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda tören düzenlendi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Bakan Ersoy, tarih ve edebiyatın milli kimliğe ayna tutmasına vesile olan böyle anlamlı bir birlikteliğe iştirak etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çanakkale kahramanlarını öyküleştirme çalışması ile 106 yıl önce yazılan bir destanın ve onda saklı nice dersin yeniden anlatılması ve öğretilmesi için ciddi bir sorumluluk alındığını belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Aradan geçen bir asırdan fazla zamana karşın, 1. Dünya Savaşı gibi küresel bir mücadelenin içinden neden Çanakkale'yi daima anlamaya ve anlatmaya çalıştığımızı çocuklarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın ışığında hepimizin bir kez daha idrak etmesi önemlidir. Çanakkale Savaşları, Türk milletinin topyekün ortaya koyduğu bir varlık mücadelesi olduğu kadar, o mücadelenin ardındaki düşünce, bir duruş ve eşi benzeri olmayan bir ruh halidir. Çanakkale Savaşları bir anı yahut hatıra, tarihin sayfalarında yerini almış alelade bir yaşanmışlık değildir. 106 yıldır devam eden bir anlayış, bir inanç ve hayatın her alanında karşılaştığımız olaylara, aldığımız kararlara yansıyan bir bakıştır. Canlıdır, yaşamaktadır ve dünya döndükçe böyle kalmaya devam edecektir. "

Bu bilinç ve farkındalığı eksiksiz olarak nesilden nesile aktarmanın, yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, "Daha adil, daha huzurlu ve refah içinde bir geleceği inşa edeceklerine güvendiğimiz ve gönülden inandığımız çocuklarımızın kararlılıkla hedeflerine ilerlerken onlara ilham ve örnek olacak kahramanları tanımaları, yokluk, yoksulluk ve imkansızlıkların engel olamadığı bir destanın bilgisiyle iradelerini keskinleştirmeleri yollarını aydınlatacak ve adımlarını sağlamlaştıracaktır. " dedi.

"Artık Okuyucuyla Buluşmaya Hazır"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, benzer bir amaçla bundan 106 yıl önce Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın direktifleriyle başlatılan çalışmanın bayrağını bugün Milli Eğitim Bakanlığının devraldığını söyledi.

O gün Mehmetçiğin tarihe sığmayan şanlı ruhunu, milletin benzersiz karakterini sanatlarıyla ölümsüzleştirmek isteyenlerin, cephe cephe gezerek yaşananlara şahitlik ettiğini, gördüklerini öyküye, şiire, besteye, tuvale nakşettiğini dile getiren Bakan Ersoy, Ömer Seyfettin'den Mehmet Emin Yurdakul'a, İbrahim Çallı'dan Hamdullah Suphi Tanrıöver'e ve vazifeyi üstlenen sanatçıların yerlerini bugün, çocukların karakterlerini şekillendiren, ilmin, bilginin, ahlakın sanatçıları olan öğretmenlerin aldığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında imzalanan bir protokolle hayata geçen "Çanakkale Kahramanlarını Öyküleştirme" çalışmasının yaklaşık bir yıl içinde öğretmenlerin ve danışmanların özverili çalışmaları ile sonuç verdiğini belirten Bakan Ersoy, ortaokul eğitimi alan çocuklar için titizlikle kaleme alının 10 öykünün artık okuyucusuyla buluşmaya hazır olduğunu söyledi.

Başta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmak üzere bu projeye hayat veren öğretmenlere ve danışmanlara şükranlarını sunan Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak böylesi anlamlı bir çalışmanın parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Bütün şehitleri rahmetle ve minnetle anan Bakan Ersoy, edebiyata ve eğitime kazandırılan bu eserlerin amaçlarına hakkıyla hizmet etmesi temennisinde bulundu.

Törenden Notlar

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenlerin müzik dinletisi sunduğu törende, hazırlanan kitaplara ilişkin tanıtım filmi gösterildi.

Törene, Çanakkale Zaferi'ni canlarıyla yazan kahramanlardan Ali Faik Bey'in torunu Erdal Kabatepe, Seyit Onbaşı'nın torunu Muhammet Yıkar, İsmail Hakkı Bey'in torunları Levent ve Cihat Gündoğdu da "onur konuğu" olarak katıldı.

Tören sonunda Bakanlar Ersoy ve Selçuk tarafından yazar öğretmenlere, başarı belgesi ve Çanakkale anıtı maketi verildi.

Ardından, Bakanlar "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ni gezdi.

(08. 06. 2021)

Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtıldı

milli eğitim bakanlığı, Çanakkale, Turizm, Tören, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları' Tanıtıldı - Son Dakika


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