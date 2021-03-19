Çanakkale Kahramanları Pursaklar'da anıldı - Son Dakika

Çanakkale Kahramanları Pursaklar'da anıldı

19.03.2021 11:31
Çanakkale Kahramanları Pursaklar'da anıldı, System.String[]

Pursaklar'da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü nedeni ile Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi.

Pursaklar'da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü nedeni ile Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi.

Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen anma programına şehit aileleri, gaziler, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilen anma programında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Törenin ardından İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, şehitlerin başuçlarında bulunan ay-yıldızlı bayrakları yeniledi.

"Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de akışını değiştiren bir mücadele örneği olmuştur"

Günün önemine binaen konuşma yapan Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız; "Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale zaferinin 106'ncı yılındayız. Kahraman ordumuzun verdiği mücadele, yalnızca Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de akışını değiştiren bir mücadele örneği olmuştur. Türk Milletinin bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunun açık bir göstergesidir. Canlarını seve seve, gözlerini kırpmadan bu vatana feda eden şehitlerimizi sizlerin huzurunda bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum" dedi.

"Bu emanete sahip çıkmak da boynumuzun borcu"

Türk ordusunun, 106 yıl önce ülkeye kasteden düşmanları hezimete uğrattığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Bu eşsiz bayrağın altında böylesi hür yaşıyorsak aziz şehitlerimiz sayesindedir. 'Çanakkale Geçilmez' sözünün tarihe altın harflerle yazıldığı, vatan toprağının korunmasının ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterildiği destansı bir zaferdir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan, düşmanı kendine hayran bırakan bir milletin varoluş mücadelesidir. Bu al bayrak, bu vatan, bu şanlı tarih, bize aziz şehitlerimizin emaneti. Bu emanete sahip çıkmak da boynumuzun borcu. Al bayrağımız için, ezanımızın dinmemesi için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Çanakkale Kahramanları Pursaklar'da anıldı
Çanakkale Kahramanları Pursaklar'da anıldı
Çanakkale Kahramanları Pursaklar'da anıldı

Çanakkale, Pursaklar, 18 mart, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Kahramanları Pursaklar'da anıldı - Son Dakika


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