Çanakkale kahramanlarının mezarları 11 bin şakayıkla kırmızı beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale kahramanlarının mezarları 11 bin şakayıkla kırmızı beyaza büründü - Son Dakika

Çanakkale kahramanlarının mezarları 11 bin şakayıkla kırmızı beyaza büründü

6 saat önce

Eşsiz kahramanlıklarıyla isimlerini tarihe yazdıran, "Çanakkale geçilmez" destanının kahramanlarının Gelibolu Yarımadası'ndaki mezarları, binlerce şakayıkla Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza büründü.

Çanakkale kahramanlarının mezarları 11 bin şakayıkla kırmızı beyaza büründü, System.String[]

Eşsiz kahramanlıklarıyla isimlerini tarihe yazdıran, "Çanakkale geçilmez" destanının kahramanlarının Gelibolu Yarımadası'ndaki mezarları, binlerce şakayıkla Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza büründü.

Vatan ve millet sevgisinin sembolleştiği, ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kutsal saydığı değerler için canını feda ederek destan yazdığı yarımadadaki şehitliklerde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı hazırlıkları sürüyor.

Şehitler Abidesi bölgesinde, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığınca çevre ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında şehit mezarlarının bakımları da titizlikle yapılıyor. Peyzaj ekibi bünyesindeki bahçıvanlar, Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen 11 bin kırmızı beyaz şakayığı tek tek şehit mezarlıklarına dikti.

Anma törenlerine sayılı günler kala bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, Türk bayrağının renklerine bürünen şehit mezarlığında duygusal anlar yaşadı.

Şehitlikleri ziyaret eden öğretmen Ceyda Ünlü, AA muhabirine, her sene olduğu gibi vatandaşlık vazifesini yerine getirmek için Bursa'dan kızıyla geldiğini söyledi.

Ünlü, şöyle konuştu:

"Şehitlikleri kırmızı beyaz görünce çok mutlu olduk. Burada ciddi bir emek var. Çiçekler renkleriyle farklı bir anlam katmış. Burada olmaktan çok mutluyuz. Kızımın da bu duyguyu yaşaması mutlu etti."

Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
Ayakkabılarını tamir ettirmek için 20 gün sonraya gün alıyorlar İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı Yunan askeri ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı

Son Dakika Haberleri
18:07 ANTALYA Pazar ayininde 'koronavirüs' önlemi
18:03 Çığ altından çıkarılan itfaiye erinin cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı - VAN
18:03 SPOR Derbi için takımlar stada geldi
18:00 Çığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldı
18:00 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Çorum'da incelemelerde bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 18:13:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale kahramanlarının mezarları 11 bin şakayıkla kırmızı beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]