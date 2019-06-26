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ÇANAKKALE KANO ÜZERİNDE BAYGINLIK GEÇİRDİ, SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine Ahmetçe Köyü sahilinden balık tutmak için kanosu ile denize açılan Ömer Yılmaz, tansiyonu yükselip bayılınca Sahil Güvenlik ekipleri imdadına yetişti.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine Ahmetçe Köyü sahilinden balık tutmak için kanosu ile denize açılan Ömer Yılmaz, tansiyonu yükselip bayılınca Sahil Güvenlik ekipleri imdadına yetişti. Kanosunun üzerine yığılıp kalan Yılmaz'ın karada bulunan eşi, Yılmaz'ın hareket etmediğini görünce durumu 158 nolu Sahil Güvenlik hattını arayıp, yardım istedi. Bölgeye en yakın durumda olan TCSG 905 Botu, olay yerine giderek, kanonun üzerinde baygın vaziyetteki Ömer Yılmazı alıp Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi. Rıhtımda sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Yılmaz, ardından ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
ÇANAKKALE KANO ÜZERİNDE BAYGINLIK GEÇİRDİ, SAHİL GÜVENLİK KURTARDI
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:04 Kaynak: DHA
Ömer Yılmaz, Ayvacık, Güncel
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