Son Dakika Haberleri: Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. Yıl Dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümüyle ilgili 24-25 Nisan'da düzenlenecek törenler öncesi koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümüyle ilgili 24-25 Nisan'da düzenlenecek törenler öncesi koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca kentteki bir otelde yapılan koordinasyon toplantısında, 24-25 Nisan'daki törenlere ilişkin hazırlıklar ve taslak program görüşüldü.

Toplantıda, törenlere katılacak kurumların yetkililerince hazırlanan çalışmalar anlatıldı.


Kurumların, törenler öncesi ve törenler esnasında üstleneceği görevlerin ele alındığı toplantıda, güvenlik konularıyla ilgili tedbirler karara bağlandı.


Toplantıya Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş ile 2. Kolordu Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı, TRT, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Müftülük ve GESTAŞ A.Ş. temsilcileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:39 Kaynak: AA
Çanakkale, Güncel
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