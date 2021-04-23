Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı törenleri Kovid-19 salgınının gölgesinde geçecek - Son Dakika

Türk askerinin destan yazdığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı törenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle dar kapsamlı, yurt dışından misafirler olmadan, az sayıda katılımcıyla yapılacak.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Fransız Askeri Mezarlığı, Anzak Koyu ile Cape Helles ve Conkbayırı Yeni Zelanda anıtlarında 24-25 Nisan törenleri için tedbir alındı.

Etkinlikler mümkün olan en dar kapsamda ve en az katılımla gerçekleştirilecek. Yabancı ülke temsilcileri de tedbirlere uyarak büyükelçi seviyesinde ve yine az kişiyle törenlerini düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Alan Başkanlığı olarak tedbirlere harfiyen uyduklarını belirten Kaşdemir, "Gönül isterdi ki her yıl olduğu gibi buradaki kahramanlığı yine o Çanakkale Destanı'nı çok büyük atılımlarla coşkuyla analım, törenler yapalım, saygı duruşumuzu, marşımızı daha büyük kalabalıklarla okuyalım, dualarımızı daha bir kalabalıklarla yapalım. Ancak Türkiye'nin de içinde bulunduğu şartlardan dolayı Çanakkale Kara Savaşları törenlerini çok dar kapsamlı yapacağız. Vatandaşlarımız maalesef gelemeyecek, zaten sokağa çıkma kısıtlaması var." dedi.

"Ne yapsak onlara borcumuzu, haklarını ödeyemeyiz"

Kaşdemir, aşıların da etkisiyle salgının bir an evvel sona ermesini ve tarihi alanın eskisi gibi ziyaretçilerle dolup taşmasını diledi.

Bu coğrafyanın Türk milleti ve tüm dünya için çok önemli olduğunu vurgulayan Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Hem bu topraklara gözümüz gibi bakıyoruz hem de o Çanakkale kahramanlarını unutmuyor, unutturmuyoruz çünkü başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o Çanakkale kahramanlarını gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluğun altında olduğumuzun bilincindeyiz. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızda o kahramanlara layık olmak için çalışıyoruz. Ne yapsak onlara borcumuzu, haklarını ödeyemeyiz çünkü onlar en kıymetli varlıklarını, canlarını vermişler. Çanakkale de Çanakkale ruhu da Çanakkale kahramanları da hiçbir zaman unutulmayacak."

57. Alay'a Vefa Yürüyüşü iptal edildi

İsmail Kaşdemir, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen 57. Alay'a Vefa Yürüyüşü ve yurt dışından konukların katıldığı Anzak Töreni'nin bu sene gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

Çanakkale'nin Kovid-19 tablosunun da sıkıntılı olduğuna dikkati çeken Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Avustralya ve Yeni Zelandalılar da 3-5 kişiyle törenlerini yapacak ve bunun dışında kimse gelmeyecek. Yabancılar 'Şafak Ayini' yaparken biz de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın organize ettiği 57. Alay'a Vefa Yürüyüşü'nü yapıyorduk. Oraya binlerce gencimiz, çocuğumuz katılıyordu ve o büyük, güzel yolculuğu hissediyordu. Oraya geceden çadır kurardık ve sabah kalkıp meşhur kırık buğday çorbamızı içip 57. Alay'ın Conkbayırı'na Atatürk'ün emriyle çıktığı güzergahtan geçerek o günleri yad ederdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu programı da iptal etti, çok dar kapsamlı bir tören yapılacak. Burada sancak devir teslimi yapılacak."