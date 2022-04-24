Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümünde şehitler anıldı (2) - Son Dakika

FRANSIZ VE İNGİLİZ ANITI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenen programın ardından Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören yapıldı. Buradaki törenlere protokol üyeleri de katıldı.

Fransız Askeri Mezarlığı'ndaki törende konuşan Fransa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mathilde Grammont, "Fransa, Çanakkale Savaşı'na dörtte biri Afrika kolonilerinden gelen yaklaşık 80 bin askerle katıldı. Bu askerlerden 27 bini öldü veya yaralandı. Bugün, savaşın cehennemiyle yüzleşen tüm askerleri ve sonunda mezarları olacak bir toprağı fethetmek için kendilerini feda edenleri saygıyla anıyoruz. Geçmişte kan ve gözyaşı ile yıkanan, değerli askerlerimizin istirahat ettiği topraklarda bugün ve gelecekte bir arada olmamız; onların gösterdikleri fedakarlıkları unutmadığımızı ve birlikte kardeşlik ve barışı teşvik etmekte kararlı olmaya deva ettiğimizi göstermektedir" dedi. Konuşmanın ardından anıta savaşa katılan ülkelerin çelenkleri bırakıldı. Program saygı duruşu ve Türkiye ile Fransa ulusal marşlarının okunması, Fransız mezarlarına karanfil bırakılması ve anı defterinin imzalanması ile sona erdi.

Buradaki törenin ardından İngiliz Helles Anıtı'ndaki törene geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott tarafından yapıldı. Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, İncil'den de bölümler okundu. Anıta savaşa katılan ülkelerin çelenkleri bırakıldı. Saygı duruşunun ardından ülkelerin milli marşları okundu.

Burak GEZEN- Mehmet YİRUN- Fatih Emrah ERDOĞAN- Şafak TAŞOYAR/ÇANAKKALE, -