Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümünde Lone Pine Anıtı'nda anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine (Tek Çam) Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya Mcguinness, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, çok sayıda yerli ve yabancı yetkili ile Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşları katıldı.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Armitage, törende yaptığı konuşmada, hemen her Avustralyalının hafızasında Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan benzer hatıraların bulunduğunu belirterek "Bu mezarlıklar ve anıtlar (Gelibolu'daki) mücadelenin, Avustralya'da bulunan topluluklar ve ailelere neye mal olduğunun kanıtıdır." dedi.

Birinci Dünya Savaşı ve Gelibolu'daki savaşın geçmişte kaldığını vurgulayan Armitage " Ülkemizde bunların derin etkilerini anıtlarla ve heykellerle hatırlıyoruz ki bunlar her Avustralya şehri veya kasabasında bulunuyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından savaşta hayatını kaybedenler için dua edildi.

Saygı duruşu, çelenklerin konulması ve milli marşların okunmasının ardından diplomatik ve askeri misyon temsilcileri mezarları ziyaret etti.