Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE Karakol botunu çeken Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ÇANAKKALE Karakol botunu çeken Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

Karakol botunu çeken Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', 836 borda numaralı 'Yunarmeets Kryma' adlı karakol botunu çekerek Karadeniz'e götürüyor.

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
Karakol botunu çeken Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', 836 borda numaralı 'Yunarmeets Kryma' adlı karakol botunu çekerek Karadeniz'e götürüyor.
Ege Denizi'nden bugün saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', çektiği 836 borda numaralı 'Yunarmeets Kryma' adlı karakol botu ile birlikte saat 12.10'da Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botunun eşlik ettiği Rus askeri römorkörü, çektiği karakol botu ile birlikte Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçtikten sonra saat 12.30'da Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus arama kurtarma römorkörü 'Shakhter'in, yedeğindeki karakol botu ile birlikte Karadeniz'e gittiği öğrenildi.
ÇANAKKALE Karakol botunu çeken Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:13 Kaynak: DHA
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