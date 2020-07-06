Çanakkale karayolunda 20 kilometre araç kuyruğu - Son Dakika

Çanakkale karayolunda 20 kilometre araç kuyruğu

Çanakkale karayolunda 20 kilometre araç kuyruğu HAFTA sonu tatili dönüşü Çanakkale istikametinden yola çıkıp İstanbul'a giden tatilciler, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 20 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

Çanakkale karayolunda 20 kilometre araç kuyruğu

HAFTA sonu tatili dönüşü Çanakkale istikametinden yola çıkıp İstanbul'a giden tatilciler, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 20 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

İstanbul'dan gelerek hafta sonu tatillerini Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerinde geçiren tatilciler, bugün dönüşe geçince İstanbul-Çanakkale karayolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi kesiminde yaklaşık 20 kilometre araç kuyruğu oluşturdu. Öğleden sonra başlayan trafik akşam saatlerine doğru daha da artmaya başladı. Malkara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince karayolunda önlemler alınıp, emniyet şeridi kullanan araç sürücüleri uyarıldı. Trafik polisi ekipleri ise yollarda denetimler yaparak trafiği rahatlatmaya çalıştı.

Hafta sonu geçirdikleri tatilin ardından saatlerce trafikte beklemek zorunda kalan sürücüler bu duruma tepki gösterdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti

Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı

65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü

Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı

Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu

ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın

Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla

Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var

Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti