Çanakkale Kardeş Kent Elçisi" Başvuruları
1 saat önce
Çanakkale Belediyesinin 2005'ten bu yana Almanya'nın Osnabrück kenti arasında sürdürdüğü kardeş kent ilişkileri kapsamında "Kent Elçisi" başvurularının başladığı bildirildi.
Çanakkale
Belediyesinin 2005'ten bu yana Almanya
'nın Osnabrück kenti arasında sürdürdüğü kardeş kent ilişkileri kapsamında "Kent Elçisi" başvurularının başladığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osnabrück kenti ile 2005'ten bu yana Çanakkale arasında kardeş kent ilişkileri sürdürülüyor.
Bu kapsamda Çanakkale'yi Almanya'da temsil edecek, iki kent arasındaki bağları ve ilişkileri daha da güçlendirecek "Çanakkale Kardeş Kent Elçisi" için başvuruları başladığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Elçilik süresi 1 Ekim 2019 ile 30 Eylül
2020 arasını kapsamaktadır. Bu 1 yıl içinde başta Çanakkale'yi temsil etme, Çanakkale'den gelen konukları ağırlama, iki kent arasında var olan projeleri yürütme ve yeni projeler hazırlama görevleri yürütecek olan Çanakkale Kardeş Kent Elçisi adaylarında iyi derece Almanca bilmesi, tercihen İngilizce bilmesi, Çanakkale ve değerleri hakkında bilgi sahibi olması gibi koşullar aranmaktadır. Başvurular Türkçe ve Almanca olarak fotoğraflı öz geçmiş, transkript ve neden elçi olmak istenilen mektup ile 30 Haziran 2019'a kadar Osnabrück Kardeş Kent Elçisi'ne yapılacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:51 Kaynak: AA
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