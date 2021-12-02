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'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı - Son Dakika

'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı

02.12.2021 13:25
'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı

ÇANAKKALE'de denizel ekosistemi ile deniz ve rüzgar sporlarını görünür kılmak amacıyla, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Dardanel A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen 'Karina Deniz Kültürü Merkezi' törenle açıldı.

ÇANAKKALE'de denizel ekosistemi ile deniz ve rüzgar sporlarını görünür kılmak amacıyla, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Dardanel A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen 'Karina Deniz Kültürü Merkezi' törenle açıldı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat törende yaptığı konuşmada  Çanakkale'nin doğasıyla, deniziyle, sanat ve kültürüyle, tarihi değerleriyle marka kent olması gerektiğini belirterek, üniversite olarak da kendilerinin bunu istediğini ifade etti. Çanakkale'nin, Muğla'dan sonra Türkiye'de ikinci kıyıya en uzun sahili olan şehir olduğuna dikkat çeken Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, "İki tane adamız var. İki tane denizimiz var. Marmara Denizimiz ve Ege Denizimiz var. Kıyılarımız uzun, Saros Körfezimiz var ve çift taraflı akıntısı olan bir boğaza sahibiz. Bütün bunlara rağmen yeteri kadar denizle yakın olmuyoruz, olamıyoruz, olamamışız. Çanakkale çocukları denizi, denizciliği, balıkçılığı tanısın. Yani balık avlamasını öğrensin. Bu mekanı yapmaktaki amacımız, Çanakkale'deki deniz ekosistemini tanıtmak, sualtı rüzgar sporlarını görünür kılmak" diye konuştu.

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen de sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Çanakkale'nin yanı sıra çevre illerin de sosyal yaşamını renklendirmeye hazırlanan Karina Deniz Kültürü Merkezi, barındıracağı akvaryumla şehrin doğal su ürünleri çeşitliliğini ve ekosistemini ziyaretçilerle buluşturacak. Türkiye'de 3 tarafı denizlerle çevrili olmamıza rağmen, Çanakkale'miz asırlardan beri denizin kenarında olmasına rağmen, diğer Akdeniz ülkelerinde gördüğümüz kadarıyla denize çok yakın değiliz. Daha fazla yakın olmamız lazım. Deniz kültürünün arttırılması, denize dayalı sanayimizin artması hepimizin ve ülkemizin menfaatleri açısındadır" dedi.

Konuşmaların ardından 'Karina Deniz Kültürü Merkezi'nin açılışı yapıldı. Çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan kültür merkezinde birbirinden farklı deneyimleme alanları yer alıyor. Kapalı ve açık alanlarda yer alan akvaryumlar, alg üniteleri, VR teknoloji bölümü, denizcilik bölümü, sergi ve koleksiyon bölümleri, bu alanlar arasında bulunuyor. Çanakkale ile özdeşleşen sualtı ve rüzgar sporları, sportif balıkçılık atölyelerinin yanı sıra katılımcılar, oyun aktiviteleri ve deniz temalı oyun parkı gibi alanlarda da keyifli vakitler geçirirken, Piri Reis haritası ve bilgilendirme panoları eşliğinde Çanakkale'ye dair ne varsa hepsini öğrenebilecekler.


'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı
'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı
'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı
'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı
'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı
'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı
'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı
'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı
'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı
'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı
'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı
'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı
'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı
'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Niyazi Önen, Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı - Son Dakika


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