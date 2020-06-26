ÇANAKKALE Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen 'Bayramiç Beyazı'nın hasadına başlandı - Son Dakika

ÇANAKKALE Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen 'Bayramiç Beyazı'nın hasadına başlandı

Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen 'Bayramiç Beyazı'nın hasadına başlandıÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen 'Bayramiç Beyazı' adıyla anılan beyaz nektarinin hasadına başlandı.

Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen 'Bayramiç Beyazı'nın hasadına başlandı

Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen 'Bayramiç Beyazı' adıyla anılan beyaz nektarinin hasadına başlandı. Kilosu 4 ila 6 lira arasında satılan Bayramiç Beyazı, üreticinin yüzünü güldürürken, kendine has lezzetiyle de özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerden talep görüyor.

Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli 'Bayramiç Beyazı'nın hasadına başlandı. 7 bin dönüm alanda erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönem yetiştirilen ürün, hasat döneminin ardından yurt dışına ihraç edildiği gibi Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlere gönderiliyor. 2011 yılında 'Bayramiç Beyazı' adıyla coğrafi işaret tescili alan ürün rengi, tadı, kokusu ve aroması ile tüketici tarafından beğeniliyor ve diğer nektarin çeşitlerine göre daha uzun süre dayanıklılık gösteriyor. Hasadına başlanan erkenci nektarinler üreticiler tarafından toptancılara kilosu 4 ile 6 lira fiyatla satılıyor. Büyük kentlerde yaşayanların lezzetinden dolayı vazgeçmediği Bayramiç Beyazı, fiyatıyla da üreticinin yüzünü güldürüyor. Bahçelerden toplanan tonlarca beyaz nektarin her gün İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor. Bayramiç Beyazı'nın tüm Türkiye'ye nam saldığını belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, 'Bayramiç Beyazı, cilt güzelliğine iyi gelir. Kolon kanserinde bu keşfedilmiştir, tedavi süresinde önleyici bir üründür. Çünkü Bayramiç Beyazı'nın içindeki özellikler çok önemlidir. Mesela tatlandırıcı olarak liflerde daha iyi olur. C vitamini vardır. Ayrıca gözlerde kataraktlara faydası vardır. Ben tüm insanlara Bayramiç Beyazı yemelerini öneriyorum. Neden Bayramiç Beyazı, çünkü oksijen deposu Kaz Dağları'nda yetişiyor. Bu toprakların tadı var. Alpler'den sonra en fazla oksijeni Kaz Dağları almaktadır. Kaz Dağları'nda yetişen Bayramiç Beyazı için Avrupa Birliği'ne müracaat yapıldı, son aşamada, askı sürecinde. Umut ediyorum ki, Bayramiç Beyazı Avrupa Birliği'nde artık 6'ncı ürün olarak ülkemizin coğrafi işaretli ürünü olacaktır. Yine Çanakkale ilimizin de Avrupa Birliği'ne giren 1'inci ürünü olacaktır diye düşünüyoruz. Ülkemize ihracat kanalıyla döviz girme ihtiyacı var. Yurtdışına da gidiyor ama bu tescil aşaması bittikten sonra daha çok gidecek. Tabi bu bahçemiz demastasyon bahçemiz. Bayramiç Beyazı 1-2-3-4 diye, Yalova Araştırma Enstitüsü ile beraber burada fidan tescili yapmaktayız. Umut ediyorum bu yıl sonuna doğru fidan tescili de bitmiş olacaktır" dedi.

Başkan Pehlivan, üreticinin Bayramiç Beyazı konusunda mutlu olduğunu belirterek, "Daha da mutlu olmasını istiyoruz. Çünkü üreticinin emeği tüketiciyle buluştuğu zaman, daha güzel paralar kazandığı zaman daha çok mutlu olacaktır. Fiyat olarak 4 lira ile 6 lira arasında gidiyor. Muhtemelen bu yıl fiyatı 4 ile 6 lira arasında seyredecektir. Geçen yılda 3 ile 5 lira arasında seyretti. Tabi ki de ürün kalitesine göre fiyatlar değişmektedir. Şu anda üreticiyi mutlu eden bir fiyat var. Çünkü üreticinin kazanmaya ihtiyacı var" diye konuştu. SANAYİDE DE KULLANIMINA BAŞLANDI

Bayramiç Beyazı hasadının 20 Haziran'da başladığını belirten Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, şöyle konuştu: '10 Eylül'e kadar Bayramiç Beyazı hasadımız devam ediyor. Şu anda 1'inci sınıf ve erkenci Bayramiç Beyazı piyasaya sürüldü. 20 gün sonra ikinci sınıf, daha sonra üçüncü ve dördüncü sınıf ürünler piyasaya sürülecek. Bir de doğaçlama olan daha bir çekirdekten yetişmiş olan ürünler var. Bu Bayramiç Beyazları da zamanla tüketiciyle buluşacak. Bayramiç Beyazı'nın nefaseti, aroması hoş. Bayramiç Beyazı'nı evinize koyduğunuz zaman parfüme ihtiyaç yok. Burcu burcu kokar. Dondurma, parfüm sanayinde kullanılıyor. Geçtiğimiz yıllarda lokum üretimini yaptırmıştık. Bayramiç Beyazı artık sanayi ürünleri arasına girmeye ve değer kazanmaya başladı. Çünkü özel bir genotiptir. İlçemizde 7 bin dönüm arazide yıllık olarak 10 bin ton ile 12 bin ton arasında üretim gerçekleşiyor."

Üretici Celal Tekin de "Bayramiç Beyazı hasadına yeni başladık. Şu anda olgunlaşan meyveleri topluyoruz. Bayramiç Beyazı kendine özgü bir meyvedir. Bayramiç adına tescillidir. Tat olarak kayısı ve erik arasında bir lezzete sahiptir. Şu anda 4 ile 6 lira arasında bir fiyatla toptancıya veriyoruz" dedi.

Kaz Dağları, Çanakkale, İstanbul, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen 'Bayramiç Beyazı'nın hasadına başlandı - Son Dakika

Son Dakika

00:10 Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek 22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
22:52
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
22:50
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
22:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 00:19:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇANAKKALE Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen 'Bayramiç Beyazı'nın hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]