ÇANAKKALE Kazdağı kırmızı beneklisine özgürlük

Kazdağı kırmızı beneklisine özgürlükKazdağları'ndaki derelerde yaşayan kırmızı benekli alabalık yasak yöntemlerle yapılan avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu tehlikeye dikkat çekmek isteyen Ceylan ve Mehmet Aslan, Gökkuşağı alabalığı yakalamak için attıkları oltalarına takılan kırmızı benekli alabalıkları doğal ortamına saldı, o anları da kameraya kaydetti.Kazdağları bölgesinde kurulan çiftliklerde çeşitli alabalık türleri yetiştirilerek ziyaretçilere satışı yapılırken, derelerde doğal ortamda yetişen alabalıklar ise, bilinçsiz avlanma nedeniyle büyük tehdit altında. 42 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ, doğal alabalık türlerinin avcılığını belirliyor. Tebliğ, Kazdağı'ndaki derelerde yetişen kırmızı benekli alabalıklar için 25 santim boy limiti ve kişi başı günlük 3 adet sınırlaması getiriyor.Handeresi'nde tamamen yasak olan kırmızı benekli alabalık avcılığı, diğer alanlarda ise 1 Ekim-28 Şubat tarihleri dışında belirtilen şartlarda yapılabiliyor. Ancak buna uyan vatandaşlar olduğu gibi, kimyasal maddeler, patlayıcı ve elektrik kullanarak avlanan kişiler de bulunuyor.Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Kazdağı eteklerinde yaşayan duyarlı köylüler, yok olma tehlikesi bulunan doğal kırmızı benekli alabalığın korunması için farklı yöntemlerle mücadele veriyor. Kuru ağaç dallarıyla dere ve su birikintilerinin üzerini kapatıp, ağ ve serpmeyle kırmızı benekli alabalıkların tutulmasına engel oluyor. Bazı vatandaşlar ise, oltalarına yakalanan kırmızı benekli alabalıkları yeniden doğal ortamına salarak duyarlılık gösteriyor.Kazdağları'ndaki derelere sık sık Gökkuşağı cinsi alabalık avlamaya giden iki arkadaş Hüseyin Ceylan ve Mehmet Aslan, oltalarına takılan kırmızı benekli alabalıkları nesli tükenmek üzere olduğu için doğal ortamına geri bıraktı. Arkadaşlardan Hüseyin Ceylan, Bu kırmızı benekli alabalıkların nesli tükenmek üzere. Yakalandığında onları yaşam alanlarına iade edelim. Sağlık için faydalı bir balık ama nesli tükenmekte. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Sabahtan beri yakaladığım en az 15'inci balık. Limit üstü dahi olsa hepsini suya salıyorum dedi.Kırmızı benekli alabalıklar, özellikle yöre halkı tarafından bazı sağlık sorunlarına iyi geldiği gerekçesiyle canlı olarak yutularak yeniliyor. Özellikle mide rahatsızlığı yaşayanlar, canlı olarak yuttukları yavru kırmızı benekli alabalıklar ile şifa bulduklarını ileri sürüyor.