Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE Kedi ve yavruları, ağzı telle bağlı kolide ölüme terk edildi - 2
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ÇANAKKALE Kedi ve yavruları, ağzı telle bağlı kolide ölüme terk edildi - 2

59 dakika önce

ÇANAKKALE Kedi ve yavruları, ağzı telle bağlı kolide ölüme terk edildi - 2 (RÖPORTAJ EKİYLE)(Tür: Yurt)

ÇANAKKALE Kedi ve yavruları, ağzı telle bağlı kolide ölüme terk edildi - 2 (RÖPORTAJ EKİYLE)
(Tür: Yurt)
ÇANAKKALE Kedi ve yavruları, ağzı telle bağlı kolide ölüme terk edildi - 2
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:06 Kaynak: DHA
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