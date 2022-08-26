Çanakkale'de sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi - Son Dakika
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Çanakkale'de sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi

26.08.2022 02:33
Çanakkale'de sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi

ÇANAKKALE kent merkezi ile Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

ÇANAKKALE kent merkezi ile Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış ilk olarak  öğle saatlerinde Ayvacık ilçesinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle, ilçenin sokaklarında su birikintileri meydana geldi. Bazı tarım arazileri su altında kalırken, ilçe merkezinde bulunan bazı zemin katları su bastı. Akşam saatlerinde ise bu kez sağanak yağmur kent merkezinde etkili olmaya başladı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı.


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Kaynak: DHA

Ayvacık, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi - Son Dakika
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