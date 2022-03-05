Çanakkale Kent Müzesi'nde "Gastronomi Sohbetleri" düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale Kent Müzesi'nde "Gastronomi Sohbetleri" düzenlendi

05.03.2022 13:55
Çanakkale Kent Müzesi'nde "Gastronomi Sohbetleri" düzenlendi

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi'nde, Çanakkale Gastronomi Derneği tarafından "Gastronomi Sohbetleri" düzenlendi.

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi'nde, Çanakkale Gastronomi Derneği tarafından "Gastronomi Sohbetleri" düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatih Karagül'ün hazırlayıp sunduğu etkinliğin moderatörlüğünü Kubilay Özben yaptı.

"Genel Hatlarıyla Gastronomi ve Seramik İlişkisi" başlığında sunum yapan Karagül, tarihten günümüze kadar uzanan seramik kapların yeme içme kültüründeki yer ve önemine değindi.

Prof. Dr. Fatih Karagül, sunumunun ardından etkinliğe katılanların sorularını yanıtladı.

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Gastronomi, Çanakkale, Seramik, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale Kent Müzesi'nde 'Gastronomi Sohbetleri' düzenlendi - Son Dakika


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