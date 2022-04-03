ÇANAKKALE - Kılıç balığı avında oltalarına yaklaşık 500 kiloluk köpek balığı takıldı - Son Dakika
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ÇANAKKALE - Kılıç balığı avında oltalarına yaklaşık 500 kiloluk köpek balığı takıldı

03.04.2022 14:11

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden denize açılan balıkçıların kılıç balığı avında oltalarına yaklaşık 500 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden denize açılan balıkçıların kılıç balığı avında oltalarına yaklaşık 500 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, arkadaşlarıyla birlikte Kemikli Burnu açıkları ile Saros Körfezi bölgesi arasındaki alanda kılıç balığı avına çıktı.

Yaklaşık 600 metre derinliğe olta bırakan Özdemir, bir süre sonra oltasının ağırlaştığını fark etti.

Oltayı çekmeye başlayan İlker Özdemir, iğnenin ucunda köpek balığı görünce şaşırdı.

Özdemir ve arkadaşları, bir süre inceledikleri 6 yüzgeçli camgöz cinsi balığı, oltadan kurtarıp suya geri bıraktı.

İlker Özdemir, AA muhabirine, kılıç balığı avı için denize açıldıklarını söyledi.

Bölgede bu tür balıkların bulunduğunu bildiklerini ancak ilk kez bu boyda bir balıkla karşılaştıklarını anlatan Özdemir, "Ben 35 yıldır balıkçılık yapıyorum. Yine bir ava çıktık. Yaklaşık 600 metreye takım indirdik Saros açıklarında. Köpek balığı gelebileceğini düşündüm ama beklememiştim. Biz de şaşırdık. Tabii deniz bu, nereden ne balığı çıkacağını bilemiyorsunuz. Camgöz cinsi bir balık bu. Toplam 6 yüzgeci var. Tahmini olarak 500 kilogram ağırlığında. Biz güverteye bile almadan direkt denize bıraktık." dedi.

ÇANAKKALE - Kılıç balığı avında oltalarına yaklaşık 500 kiloluk köpek balığı takıldı
ÇANAKKALE - Kılıç balığı avında oltalarına yaklaşık 500 kiloluk köpek balığı takıldı
ÇANAKKALE - Kılıç balığı avında oltalarına yaklaşık 500 kiloluk köpek balığı takıldı

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Saros Körfezi, Çanakkale, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Kılıç balığı avında oltalarına yaklaşık 500 kiloluk köpek balığı takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Kılıç balığı avında oltalarına yaklaşık 500 kiloluk köpek balığı takıldı - Son Dakika
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