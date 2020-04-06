Çanakkale-Kilitbahir hattında bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Çanakkale-Kilitbahir hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

6 saat önce

ÇANAKKALE'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir arasındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale-Kilitbahir hattında bazı feribot seferleri iptal edildi, System.String[]

ÇANAKKALE'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir arasındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattı arasında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Çanakkale'den saat 11.30, Kilitbahir'den ise 11.00'de yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan, Çanakkale- Eceabat, Lapseki-Gelibolu hatlarındaki seferler ise devam ediyor.


Poyraz Fırtınası, Çanakkale Boğazı, Kilitbahir, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:46 Kaynak: DHA

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